Элиста, 24 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные 24 сентября приводит республиканский оперштаб. Это на два случая заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных госпиталях получают 462 пациента с коронавирусом, из них в тяжёлом состоянии находятся 28 человек. Режим самоизоляции соблюдают 3 010 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 30 115 жителей. Выписаны с выздоровлением 27 719 пациентов.