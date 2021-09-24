Якутск, 24 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В арбитраж Якутии поступил банкротный иск, поданный к золотодобытчику — ООО «Маай золото». Заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

James St. John Золото

Иск был подан управлением Федеральной налоговой службы по Якутии 23 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 434 694,42 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в сентября 2018 года. Владелец и руководитель — Мария Аржакова. Основной вид деятельности — добыча руд прочих цветных металлов.

Финансовые претензии к компании также есть у ИП Ибрагимова, иск о взыскании 2 659 461,7 рубля которого рассмотрят 19 октября 2021 года.

Напомним, в мае 2021 года еще одна золотодобывающая компания — ООО «Север Золото» получила банкротные претензии на сумму более 0,5 млрд рублей. Их выдвинула кипрская фирма. В июле 2021 года якутский актив взяли под наблюдение как первый этап в процедуре несостоятельности.