Симферополь, 24 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели 17-летнего мальчика в автоаварии возбуждено следственными органами в Крыму, сообщили 23 сентября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Авария произошла 22 сентября около 17:30 в селе Амурское Красногвардейского района. По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения, находясь на рулём в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоящий за пределами проезжей части экскаватор. В результате погиб 17-летний пассажир автомобиля.

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