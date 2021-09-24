Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Власти Каталонии усилили состав патрулей Mossos d'Esquadra у стен здания итальянского консульства в свете возможных акций протеста из-за задержания экс-главы Женералитата региона Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает La Razón.

ИА REGNUM Во время референдума в Каталонии

В социальных сетях уже звучат призывы выйти с акциями протеста к зданию итальянского дипломатического представительства.

Консульство Италии в Каталонии находится на улице Арибау. Доступ к нему перекрыт силами полиции.