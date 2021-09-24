Нальчик, 24 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело после закончившегося трагедией восхождения на Эльбрус. Следствие устанавливает виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального управления СКР.

Цитата из к/ф «Вертикаль». Реж. Станислав Говорухин, Борис Дуров. 1967. СССР В горах

Напомним, во время восхождения на Эльбрус 23 сентября 2021 года попала в пургу группа альпинистов в составе 23 человек. Уже на первом этапе отказались от подъема из-за непогоды четверо участников похода. Они начали спуск, в то время как остальные туристы продолжили восхождение.

Из-за ухудшения погодных условий было принято решение начать спуск и остальным участникам похода. По решению гидов, группа разделилась. Однако без помощи спасателей остальные все равно не смогли найти дорогу при нулевой видимости, порывах ветра до 40−70 м/с и температуры ниже — 20 °C.

«Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи», — говорится в сообщении СКР.

Следователи ведут опросы свидетелей и осмотр тел погибших, устанавливают виновных в гибели людей,