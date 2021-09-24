Барнаул, 24 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. По итогам единого дня голосования коммунисты Алтайского края лишили «единороссов» абсолютного большинства в краевом Законодательном собрании. Этот факт телеграм-канал «Сибиряк» назвал не иначе, как «барнаульская аномалия»:

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«Однако на федеральном уровне такой феерии не случилось. В трех из четырех одномандатных округах победили действующие депутаты Госдумы от «Единой России»: Даниил Бессарабов (39 округ), Александр Прокопьев (41 округ) и Иван Лоор (42 округ).

При этом коммунисты не проиграли разгромно: все их кандидаты в упомянутых одномандатных округах набрали 19 и более процентов. А в Рубцовском одномандатном округе успех и вовсе был на стороне «красных»: главная алтайская коммунистка Мария Прусакова на пять процентов обошла вице-спикера барнаульской гордумы Сергея Струченко.

По партийным спискам перевес у ЕР тоже небольшой — менее 2,5 процентов. Все это может привести к вопросам идеологического характера из Центра в адрес губернатора Виктора Томенко. Всем понятно, что главе Алтайского края теперь будет сложно пробивать нужный ему бюджет региона и пробовать договориться с коммунистами, которые стали реальной действующей политической силой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по итогам думских выборов определены четверо победителей. Ими стали: Барнаульский одномандатный округ № 39 — Даниил Бессарабов, Рубцовский одномандатный округ № 40 — Мария Прусакова, Бийский одномандатный округ № 41 — Александр Прокопьев, Славгородский одномандатный округ № 42 — Иван Лоор.

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Самой многочисленной, по предварительным оценкам, в новом составе алтайского парламента будет фракция «Единая Россия» (из 68 депутатов туда войдёт 31), КПРФ представят 24 депутата, в «Справедливой России — За правду» будет 5 человек, по 4 депутата в ЛДПР и «Коммунистах России».

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