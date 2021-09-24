Джакарта, , 10:52 — REGNUM Посол Сингапура в Индонезии Анил Кумар Наяр рассказал об уровне вакцинации в стране, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для вакцинации, которой не охвачено 100% населения страны, есть разные причины. Например, у некоторых из них есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют им пройти вакцинацию», — заявил посол Сингапура в Индонезии.

По словам посла, 81% жителей Сингапура прошли вакцинацию. Вакцину против коронавируса получили 8 990 844 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Куала-Лумпуре закрыли на неопределенный срок.

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