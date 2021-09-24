В Индонезии рассказали об уровне вакцинации в Сингапуре
Джакарта, 24 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Посол Сингапура в Индонезии Анил Кумар Наяр рассказал об уровне вакцинации в стране, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Индонезия
«Для вакцинации, которой не охвачено 100% населения страны, есть разные причины. Например, у некоторых из них есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют им пройти вакцинацию», — заявил посол Сингапура в Индонезии.
По словам посла, 81% жителей Сингапура прошли вакцинацию. Вакцину против коронавируса получили 8 990 844 жителя.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Куала-Лумпуре закрыли на неопределенный срок.