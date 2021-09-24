Владивосток, 24 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В полицию Находки позвонила 62-летняя женщина и заявила, что неизвестный мужчина увёл несовершеннолетнего ребёнка в лес в районе гаражного кооператива, расположенного на улице Макарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД Приморья.

(сс) Free-Photos Мальчик

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Следственно-оперативная группа и все наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации, прибыли к месту предполагаемого преступления.

Был обследован весь лесной массив, прилегающие к нему гаражи и здания. Никого подозрительного обнаружить не удалось. Позже выяснилось, что звонившая пенсионерка была пьяна и про мужчину с мальчиком всё выдумала.

Составлен протокол за «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления в отношении 20-летней местной жительницы.