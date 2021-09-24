Гонконг, Китай, 24 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. На онлайн-аукционе Collecting Cars в Гонконге продадут спорткар Nissan Silvia S14 в исполнении Nismo 270R. Об этом сообщается на сайте компании.

Collecting Cars Nissan Silvia S14 в исполнении Nismo 270R

Выставленное на торги авто было собрано в 1994 году и имеет пробег в 128 тыс. км. Тираж модели составляет всего 30 экземпляров.

В качестве основы для Nissan Silvia S14 Nismo 270R был взят спорткар GT-R Nismo R400. А под капот машины установлен модернизированный двухлитровый турбированный двигатель SR20DET. Его производительность была увеличена с 220 до 270 л. с. Мотор агрегатируется с пятискоростной механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения.

Также модель укомплектована модернизированными пружинами и амортизаторами в подвеске, а также дополнительными распорками для кузова.

Ранее Nissan представил в России модели Qashqai и Nissan X-Trail в версии N-Design. Автомобиль выделяется особым оформлением экстерьера, выполненным в темных тонах. В качестве базы для N-Design была взята комплектация Nissan X-Trail SE+.

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