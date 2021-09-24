Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об условиях проживания многодетной ростовчанки, одиноко воспитывающей троих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветхое жилье

По непроверенным пока данным, мать-одиночка с тремя детьми вынуждена жить в коммунальной квартире в аварийном доме. Таковым здание было признано ещё девять лет назад. В квартире нет ни электричества, ни газа. При этом из маневренного фонда многодетную семью выселили.

Об итогах доследственной проверки поручено доложить в центральный аппарат СКР.