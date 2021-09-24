Баку, 24 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В ближайшие три-четыре года в Азербайджане планируется построить три ветряные и солнечные электростанции общей мощностью 700 МВт. Одна из них — мощностью 240 МВт — будет построена в Восточном Зангезуре. Об этом в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

President.az Ильхам Алиев

Он добавил, что соответствующие контакты на строительство объектов Баку подписал с тремя крупными международными энергетическими компаниями. Глава республики также призвал другие иностранные компании инвестировать в развитие «зелёной» энергии на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под контроль Баку после завершения конфликта осенью 2020 года.

«Я призываю и другие международные энергетические компании к инвестированию проектов «зелёной» энергии на освобожденных территориях Азербайджана», — сказал Алиев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

Он напомнил, что недавно объявил «освобождённые Карабах и Восточный Зангезур Зоной «зелёной» энергии».

«Освобождённые территории Азербайджана обладают подтверждённым энергетическим потенциалом возобновляемой энергии, составляющим 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии», — указал Алиев.

По азербайджанского лидера, Азербайджан поставил целью довести к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в общем производстве энергии в стране с нынешних 17% до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией произошло 27 сентября. Остановить обстрелы и бои удалось только 10 ноября, после того как лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны при этом остались на занятых позициях, а в регион пришли российские миротворцы.