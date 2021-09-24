Кванъян, Южная Корея, 24 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Южнокорейский ледокол «Араон», отправившийся в арктическую экспедицию в июле текущего года, завершил 85-дневное плавание и вернулся 23 сентября в порт Кванян провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института полярных исследований (KORPI).

Oktar ITU PolReC Корейский ледокол «Араон»

По их словам, учёные успешно измерили концентрацию озона в стратосфере, а также провели подводную съемку метана, фонтанирующего из подводных отложений в Восточно-Сибирском море.

Кроме того, исследователи установили систему морских и воздушных наблюдений в Беринговом море, призванную выявить причину повышения температуры воды.

Директор Корейского института полярных исследований Кан Сон Хо сказал, что экспедиция, в ходе которой было получено большое количество данных, прошла успешно.