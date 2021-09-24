Рязань, 24 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. IV Международный форум древних городов открылся 23 сентября в Рязани. В этом году в нём участвуют 200 городов из 60 стран, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рязань

Торжественная церемония открытия форума прошла в Рязанском цирке. Количество участников международной площадки удвоилось по сравнению с первым годом. Запланированы конференции и пленарные сессии, презентация цифровой «Электронной энциклопедии древних поселений Рязанской области», круглые столы краеведов, международный телемост «Мировое кафе», интерактивные выставки и мастер-классы, концерты и спектакли коллективов из Рязани, Москвы, Владимира, Майкопа, Брянска, Петрозаводска, Саранска.

«Этот проект позволил нам собрать мировое экспертное сообщество, заинтересованных людей для обсуждения насущных проблем древних городов и поиска их решения. Наша общая задача — сохранить самобытность, историческое лицо городов и в то же время сделать их комфортными для людей, найти баланс между старым и новым. Мы рады поделиться своим лучшим опытом и позаимствовать его у коллег из других регионов России и зарубежья», — сказал губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Из-за пандемии коронавируса мероприятия форума будут проходить, в том числе, в онлайн-режиме. Международная площадка закончит свою работу 26 сентября.

Форум проводится по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ и Россотрудничества.