Штат Миссури, США, 24 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Американские ученики школы Park Hill South в Миссури (США) написали петицию с требованием вернуть рабовладение. Об этом 23 сентября сообщило издание «Газета.ru».

Цитата из к/ф «Амистад» реж Стивен Спилберг. 1997. США Раб

По данным издания, родители школьников уже обратились в полицию и требуют наказать авторов. «Могу заверить, что мы отреагировали на этот случай и не потерпим дискриминации», — заявила официальный представитель округа Николь Кирби.

ИА REGNUM напоминает, что указ об отмене рабства подписал президент Авраам Линкольн в 1862 году. Однако де факто он не вступил в действие. Последним штатом, формально отменившим рабство, стал Миссури в 2013 году.