Тверь, 24 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Первое заседание межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в городе Твери состоялось в режиме видеоконференцсвязи 23 сентября. Его провёл помощник президента РФ, руководитель группы Владимир Мединский, в заседании принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Мы благодарны президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку наших предложений о создании культурно-исторического кластера в Твери. Хотел бы поблагодарить всех членов рабочей группы, администрацию президента и Владимира Ростиславовича за оперативную работу по вопросам реализации этого проекта — уникального для нашего региона с многовековой историей», — отметил Игорь Руденя.

С предложением о создании в Твери культурно-исторического кластера Игорь Руденя выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле летом 2021 года. Инициатива о формировании на федеральном уровне рабочей группы для реализации проекта получила поддержку Владимира Путина.

На заседании Игорь Руденя отметил, что формирование культурно-исторического кластера с возрождёнными уникальными памятниками отечественной культуры и архитектуры будет способствовать росту привлекательности Твери, а также поможет в воссоздании утраченной части национальной истории.

Культурно-исторический кластер должен объединить в единое пространство возрождённый Отроч монастырь, а также Императорский Путевой дворец, Речной вокзал, храмы, музейные, туристические, просветительские и образовательные учреждения. На данный момент, сообщил губернатор, часть работ уже проведена. Так, отреставрирован Императорский Путевой дворец, завершается воссоздание Спасо-Преображенского собора — главного духовного символа тверской земли. Власти региона намерены продолжать работу по возрождению уникальных исторических, архитектурных памятников региона.

На заседании рабочей группы определены ключевые направления работы по созданию кластера. Помощник президента Владимир Мединский отметил, что в дальнейшем при разработке проекта должно быть учтено мнение общественности, высококвалифицированных экспертов, учёных.