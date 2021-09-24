Киев, 24 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Украине было выявлено 9058 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 23 сентября на Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 849, медработников — 137)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 483 379.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 140 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 55 424.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 388 240 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 633 853 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 7866 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.