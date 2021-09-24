Пенза, 24 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Пензенской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в очередной раз продлили режим повышенной готовности. Соответствующую информацию распространила пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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«Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 октября включительно», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области ежесуточно регистрируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии на 23 сентября в регионе зафиксировали 68 885 заражений.

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