Челябинск, 24 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Челябинске муниципальный служащий осуждён за получение взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

Гражданин является старшим инженером отдела городского управления транспорта. Следователи считают, что в 2020 году он взял от представителя одной фирмы 35 тыс. рублей. Взамен от него ожидали покровительства при выполнении муниципального контракта.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Суд назначил инженеру два года условно.