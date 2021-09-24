Нижневартовск, Югра, 24 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Дело об избиении в Нижневартовске (ХМАО) врача-дерматолога мужем пациентки взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

آرمین Хиджабы

Руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Михаилу Мокшину поручено доложить о ходе проверки инцидента. В настоящее время следователи обратились в органы прокуратуры для передачи материалов.

Напомним, в Нижневартовске после осмотра женщины в хиджабе врачом-дерматологом в кабинет ворвался её муж и избил медика. Потерпевший получил сотрясение головного мозга. Все действия врача и мужа пациентки были записаны на камеру видеонаблюдения. Юрисконсульт клиники, куда обратилась пациентка в хиджабе, не нашла противоправных действий в стандартном врачебном осмотре. Со скандалом сейчас разбираются следователи.

Как пояснили Znak.com в УМВД по ХМАО, супруги являются уроженцами Таджикистана. Напавший на врача 29-летний муж является гражданином России с 2013 года, а его 30-летняя жена — с 2011-го.