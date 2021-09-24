Москва, 24 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отправил слова приветствия гостям, участникам и организаторам первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который в эти дни проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин

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Глава государства отметил, что этот творческий проект считается важным, масштабным мероприятием в рамках государственной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, стартовавшей в 2019 году.

«Фестиваль призван познакомить зрителей с работами талантливых сценаристов, режиссёров, актёров из многих стран, открыть новые горизонты в развитии международного гуманитарного сотрудничества и, конечно, укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира. Впереди у вас громкие премьеры и встречи с мэтрами театрального искусства, круглые столы и тематические дискуссии.

Уверен, что фестиваль станет большим, праздничным событием для жителей и гостей столицы Приморья, обретёт свои традиции, займёт достойное место в международном театральном календаре», — сказал Владимир Путин, и пожелал всем удачи и вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей и гостей Приморья с 24 сентября по 9 октября на Приморской сцене Мариинского театра и в краевой филармонии ожидает не только масштабная программа показов спектаклей, но и насыщенная образовательная программа, включающая множество тематических лекций и мастер-классов.