Оренбург, 24 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области для более 53 тысяч жителей границу закрыли на замок из-за долгов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Граница на замке

С начала 2021 года судебные приставы вынесли более 84 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за рубеж, что на 14 тысяч больше, чем в 2020 году.

Львиную часть списка невыездных граждан составили неплательщики кредитной задолженности, долгов за коммунальные услуги и потребленные ресурсы, алиментов и штрафов за нарушение правил дорожного движения. Среди должников числится 7 тысяч алиментщиков, которые игнорируют свои обязанности по содержанию детей.