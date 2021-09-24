Москва, 24 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Во второй половине торгов 23 сентября нефтяные цены планомерно повышались, закрывшись неподалеку от верхней границы диапазона, передвинутого до $76,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 24 сентября, нефть марки Brent с поставкой в октябре дорожает четвертый день кряду, отметив максимумы начала июля на подходе к уровню $77, который при сохранении бычьего импульса будет протестирован в ближайшее время.

Уходящая неделя оказалась плодотворной для рынка черного золота благодаря общему улучшению отношения к риску на мировых площадках.

Порадовала и отраслевая статистика, отразившая падение запасов сырой нефти в Штатах седьмую неделю подряд. Тем временем импорт нефти в Японию продолжает увеличиваться.

Оптимизма добавил пересмотренный прогноз Goldman Sachs. Теперь один из крупнейших в мире инвестиционных банков ожидает роста Brent до $90 за баррель, если зима в северном полушарии окажется холоднее обычных температур. Предыдущий прогноз Goldman был на $10 ниже.

Локально на продолжение роста нефти в ходе вчерашних торгов повлияло ослабление доллара, который корректировался после недавнего роста и реагировал на слабую статистику из США.

Сегодня американская валюта стабильна, а спрос на риск подугас, что теоретически ограничивает бычий потенциал Brent, которая может попасть под фиксацию прибыли перед наступлением выходных. Если отметка $77 окажет сопротивление, первым делом котировки отправятся к уровню $76», — считает эксперт.

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