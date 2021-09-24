Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по горячим следам задержан мужчина, который по неизвестной причине с ножом напал на ночного прохожего в парке и нанес ему несколько ранений. Пострадавший был вынужден спасаться бегством и прятаться в водоёме. Сейчас он в реанимации.

Elvocero.com Нож

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи 23 сентября от карьера на углу улиц Димитрова и Бухарестской во Фрунзенском районе с множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии был госпитализирован 41-летний петербуржец. Как выяснилось, примерно за час до этого напротив дома 29 по улице Димитрова неизвестный несколько раз ударил его ножом.

В тот же день в 20 часов у дома 30 корпус 1 по проспекту Славы по подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний мужчина, у него изъят нож. Возбужденно уголовное дело о покушении на убийство.

По данным издания «Фонтанка», ставший жертвой нападения мужчина прогуливался в ночном парке. Преступник подъехал к нему на самокате, а после нападения пострадавший пытался спрятаться в пруду, где его и заметил другой человек. Сейчас мужчина находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.