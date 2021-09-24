Чебоксары, 24 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года объём микрокредитования бизнеса и граждан Чувашии увеличился наполовину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка по Чувашской Республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

В январе — марте текущего года работающие в регионе микрофинансовые организации (МФО) выдали более 31 тыс. займов на 630,4 млн рублей. Это на 50,3% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В банке поясняют, что причина роста — спрос субъектов малого и среднего предпринимательства. За указанный период юридические лица и индивидуальные предприниматели получили 323 млн рублей в МФО, что в 2,2 раза выше аналогичного прошлогоднего периода.

Что касается жителей, то они взяли 307,4 млн рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Заместитель управляющего Национальным банком Чувашии Юрий Голубых констатирует, что «микрозаймы остаются востребованным финансовым инструментом», дополняя банковский сегмент. И это касается не только республики, но и в целом России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии также возрос спрос на кредиты. За год в регионе совокупный объём выданных кредитов увеличился на 15% и на 1 августа 2021 года достиг 228 млрд рублей. Обязательства граждан выросли на 21,4% и достигли 167 млрд рублей, юридические лица и предприниматели получили 61 млрд рублей.