Москва, 24 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится надеяться на то, что снижение цен на электромобили позволит быстро нарастить их продажи на российском рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил старший научный сотрудник центра исследования отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев.

Электромобиль

«В настоящее время электромобили — это скорее статусное приобретение, которое сейчас активно распространяется в богатых пригородах. Там нет автомобильных пробок, зато есть частные дома, где можно подключить электромобиль к сети и поставить заряжаться на ночь, — сказал Гордеев. — Вряд ли можно ожидать, что снижение цены на электромобили позволит быстро нарастить их реализацию на российском рынке. Вызовом являются не только климатические условия, здесь также важно развивать и необходимую сопутствующую инфраструктуру».

По его мнению, чтобы повысить привлекательность электротранспорта, важно использовать все имеющиеся инструменты.

«А это субсидирование приобретения, снижение величины транспортного налога, бесплатные парковки, разрешение на проезд по выделенным полосам в определенные периоды времени, бесплатный проезд по платным дорогам и так далее», — сказал Гордеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ для более активного внедрения электромобилей следует мотивировать производителей.