Москва, 24 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В России спрос на промышленных роботов будет сохраняться еще очень долго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил директор Центра экономической географии и регионалистики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ из-за дефицита трудовых мигрантов вырос спрос на промышленных роботов.

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«В России на 10 тыс. работников приходится не менее 6 промышленных роботов, что в целом ниже общемирового показателя. Поэтому в нашей стране еще долго будет сохраняться высокий спрос на роботов. Тем более что этот спрос заметно увеличила пандемия, снизившая миграционное потоки, — сказал Земцов. — По сервисным роботам у нашей страны очень хорошие позиции, а большинство промышленных роботов на данный момент импортируются: более 90% производятся преимущественно крупнейшими мировыми гигантами (KUKA, FANUC, ABB)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спрос на роботизированную технику начался в России задолго до пандемии, которая стала катализатором для роста этого спроса.