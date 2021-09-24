Биробиджан, 24 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Житель Биробиджана разбил окно в городском детском саду и проник в дошкольное учреждение. Благодаря бдительности другого горожанина, никто не пострадал, написала 24 сентября ЕАОMedia.

Vestnik-obninsk.ru Детский сад

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Мужчина, ворвавшийся в детский сад, выглядел неадекватно. Он перелез через забор, разбил окно, и в помещениях образовательного учреждения распылил огнетушитель. Совершая все эти действия, горожанин вёл себя неадекватно и просил о помощи. Его задержал житель Биробиджана, и только потом была активирована тревожная кнопка. Нарушителя забрали сотрудники правоохранительных органов, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Как сообщало ИА REGNUM, во время проверки безопасности в учреждениях образования Якутска, проводившейся после трагедии в Перми, выяснилось, что городские детские сады никто не охраняет, а в школах не хватает видеокамер.