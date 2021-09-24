Париж, 24 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе. Об этом 24 сентября сообщает Le Parisien.

(cс) Alipourvaghar Портрет Лионеля Месси (фрагмент)

По информации издания, Месси вернётся к полноценным тренировкам 25 сентября.

В этот же день ПСЖ сыграет с «Монпелье» в восьмом туре чемпионата Франции. Однако тренерский штаб команды вряд ли выпустит его на поле в этой игре.

Ранее сообщалось, что Месси получил повреждение в матче с «Лионом» (2:1) и был заменён.