Москва, 24 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Инфляция в США продолжит повышаться осенью 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что инфляция в США останется на высоком уровне.

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«Инфляция в США продолжит повышаться в течение оставшихся осенних месяцев 2021 года и может корректироваться на уровне 5%, — сказала Новикова. — Что же касается курса доллара и влияния инфляции на него, то здесь не стоит ждать значительных колебаний доллара по отношению к другим ключевым валютам. Ситуация в Европе очень схожа с ситуацией в США, что в итоге уравновешивает соотношение валютных значений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, федеральная резервная система США намерена сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне 0−0,25%.