Чита, , 10:36 — REGNUM По итогам думских выборов не получилось праздника у читинских «единороссов». Об этом в обзоре пишет телеграм-канал «Сибиряк»:

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»44 Даурский избирательный округ стал местом ожесточенной схватки между главой фракции «справороссов» в Государственном Собрании Якутии Юрием Григорьевым и руководителем регионального исполкома «Единой России» в Забайкалье Екатериной Фисун. Кадровый парламентарий оказался круче, чем опытный политический функционер, пусть и с минимальным отрывом в три процента.

Другой округ остался за «единороссами» — глава забайкальской железной дороги Александр Скачков набрал уверенные 38%. Примерно аналогичный результат был у «партии власти» и по спискам: 37 процентов против 20 у КПРФ.

Однако, несмотря на весомый перевес в списочном голосовании, пролет Фисун мимо Госдумы может быть предъявлен по всей строгости к губернатору Александру Осипову. Хотя глава региона может оправдаться тем фактом, что проиграли не абы кому, а матерому якуту, который мог сожрать, кого угодно и не подавиться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по партийным спискам думский барьер в Забайкалье преодолели пять партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Новые люди».

Всего в Забайкалье необходимо было избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений. В девяти районах состоялись выборы депутатов Советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов Советов поселений.

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