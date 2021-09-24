Улан-Удэ, 24 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 1 августа 2021 года зарегистрировано более 7,2 тыс. самозанятых, что вдвое больше, чем год назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала республики.

Kaluganews.com Самозанятые огородницы

По данным замминистра промышленности, торговли и инвестиций республикиВиталия Шалькова, чаще всего самозанятые оказывают парикмахерские услуги, услуги по перевозке, репетиторству, работают в сфере торговли и строительства, сдают в аренду квартиры.

«За 6 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет республики по этому режиму налогообложения поступило 687,4 тыс. рублей, а за первое полугодие этого года зачислено почти 7,8 млн. рублей», — отметили в парламенте.

При этом для возмещения недополученных доходов самозанятым предусмотрены субсидии из республиканского бюджета на сумму 15,5 млн рублей для 2416 человек. Из них к настоящему времени обратились за помощью 102 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный режим по налогу на профессиональный доход начал действовать в регионе с 1 июля 2020 года. Согласно закону, самозанятым может стать любой человек, производящий товары и услуги, не нанимая при этом работников.