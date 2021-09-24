Казань, 24 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Татарии 84-летняя женщина перечислила злоумышленникам, попав на уловки лжебанкира, свыше 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани.

Телефонный мошенник

Со слов пострадавшей, ей на мобильный телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она пояснила, что со счета пенсионерки пытаются по доверенности снять деньги. Затем позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, повторив слова незнакомки, попросил никому не рассказывать о случившемся, так как это может помешать расследованию. Пожилая женщина доверилась и в течение 20 дней поддерживала связь с мошенниками, которые предложили ей перевести все сбережения на «безопасные счёта». Женщина сняла деньги со всех счетов и через банкоматы разных банков переводила средства на продиктованные номера и счета. После этого злоумышленница прислала бабушке электронный чек, на котором имелась информация, что все переведенные денежные средства находятся на «безопасных счётах». При этом деньгами пользоваться пока нельзя, они проверяются, заверила незнакомка. Пострадавшая несколько раз звонила мошеннице, но она каждый раз переносила возвращение денег. Тогда женщина обо всем рассказала дочери, которая посоветовала матери обратиться в полицию. Общая сумма материального ущерба составила более 5 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани 64-летнюю женщину обманули на сумму более 5 млн рублей. Ей позвонила якобы сотрудница банка и попросила пенсионерку поехать в банк и снять определенную сумму, а также оформить кредит на недостающую сумму, которую нужно перевести на несколько абонентских номеров.

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