Москва, , 10:31 — REGNUM На протяжении 2020 и 2021 года Россия направила властям Великобритании 29 запросов на правовую помощь и только по трем из них таковая была оказана. Об этом 24 сентября рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Лондон

«Данный факт свидетельствует о развитии тенденции, выражающейся в игнорировании компетентными органами указанного государства обязательств по исполнению запросов российской стороны, что не позволяет установить значимые обстоятельства совершенных преступлений и является препятствием для принятия законных решений по уголовным делам», — приводит слова представителя МВД РИА Новости.

Также указывается, что за это же время британская сторона выдала 44 лиц, разыскивающихся по уголовным делам в производстве МВД России и отказала в одном запросе Генпрокуратуры РФ на выдачу обвиняемого.

Кроме того, отмечается, что Британия и ранее отказывала российским правоохранительным органам в выдаче обвиняемых по уголовным делам.

При этом уточняется, что вопросе о выдаче обвиняемых регулируются договорами, включая Европейскую конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года, Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, а также двусторонние договоры, которые были заключены Россией с иностранными партнерами в сфере экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября обсуждение необходимости возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе провели на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс.