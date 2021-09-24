Уфа, 24 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. 272 инвестиционных проекта включены в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии. Об этом 24 сентября сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Pixabay.com Инвестиции

«Общий объем инвестиций по ним превышает 875,5 млрд рублей», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Отмечается, что получение особого статуса позволяет предприятиям получить льготы в сфере налогообложения. Кроме этого, инвесторы имеют возможность получить земельные участки в аренду без торгов, субсидии из республиканского бюджета и административное сопровождение проектов.

«Инвесторы региона уже вложили в реализацию приоритетных инвестиционных проектов 349,4 млрд рублей и создали более 10 тысяч новых рабочих мест», — сообщил Муратов.

Сообщается, что в Башкирии реализуются такие приоритетные инвестиционные проекты:

— 74 проекта с плановым объемом инвестиций 443,5 млрд рублей относятся к сфере промышленности;

— 114 проектов с 319 млрд рублей инвестиций — к сфере сельского хозяйства;

— 15 проектов на сумму 20,8 млрд рублей — к сфере туризма;

— 29 проектов на сумму 10,1 млрд рублей — к сфере придорожного сервиса и торговлю;

— 14 проектов на сумму 41,7 млрд рублей — к сфере строительства;

— 12 проектов на сумму 7,6 млрд рублей — к сфере экологии;

— 6 проектов на сумму 8,3 млрд рублей — к сфере здравоохранения;

— 2 проекта на сумму 18,2 млрд рублей — к сфере транспорта;

— 3 проекта на сумму 3,9 млрд рублей — к сфере спорта.

Отмечается, что в текущем году в перечень приоритетных проектов в Башкирии были включены 55 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций которых составил 62,4 млрд рублей. В случае их реализации будет создано более 4,3 тысяч новых рабочих мест. В текущем году планируется завершить девять таких проектов общей стоимостью более 48 млрд рублей, при этом будет создано 710 рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить комплекс по переработке сои.