Баку, 24 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, который вновь обострился осенью 2020 года. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава республики сообщил, что на разных этапах военных действий он поддерживал регулярный контакт с российским лидером.

«После того, как началась война, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения, — добавил Алиев. — Мы также обсуждали вопросы, как и что сделать, чтобы война была остановлена».

»9 ноября мы договорились созвониться вновь, потому что Владимир Владимирович играл в происходивших событиях очень активную роль», — подчеркнул глава Азербайджана.

По его словам, согласование заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе «шло до глубокой ночи и перевалило за полночь». Президент РФ был посредником между Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передавая им сообщения друг от друга. В итоге текст удалось согласовать.

«Предполагалось, естественно, его подписание, но Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, чтобы Пашинян подписывал это в нашем присутствии, — добавил глава Азербайджана. — Президент России — человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что не буду настаивать».

Алиев отметил, что с президентом России их связывают очень доверительные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией произошло 27 сентября. Остановить обстрелы и бои удалось только 10 ноября, после того как лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны при этом остались на занятых позициях, а в регион пришли российские миротворцы.