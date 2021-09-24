Названы сроки появления в России нового седана Genesis G90
Москва, 24 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Компания Genesis представит в России седан Genesis G90 второго поколения до конца 2021 года. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева.
По словам Калинцева, в продаже модель появится в середине 2022 года. При этом он не раскрыл никаких подробностей о новинке, предназначенной для российского авторынка.
Стоит отметить, что седан G90 первого поколения стал первой моделью корейского бренда, представленной в России. Дебют автомобиля состоялся в 2016 году.
В России актуальная версия модели представлена в трех комплектациях. Моторная линейка полноприводного Genesis G90 также состоит из трех моторов, производительность которых составляет 309, 370 и 413 л. с. В качестве трансмиссии идёт 8-ступенчатый «автомат».
Ранее Genesis представил в Москве кроссовер GV70 и рестайлинговый спорт-седан G70.
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