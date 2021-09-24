Москва, 24 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Компания Genesis представит в России седан Genesis G90 второго поколения до конца 2021 года. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева.

Gotcha Cars Genesis G90 нового поколения

По словам Калинцева, в продаже модель появится в середине 2022 года. При этом он не раскрыл никаких подробностей о новинке, предназначенной для российского авторынка.

Стоит отметить, что седан G90 первого поколения стал первой моделью корейского бренда, представленной в России. Дебют автомобиля состоялся в 2016 году.

В России актуальная версия модели представлена в трех комплектациях. Моторная линейка полноприводного Genesis G90 также состоит из трех моторов, производительность которых составляет 309, 370 и 413 л. с. В качестве трансмиссии идёт 8-ступенчатый «автомат».

Ранее Genesis представил в Москве кроссовер GV70 и рестайлинговый спорт-седан G70.

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