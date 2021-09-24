Челябинск, 24 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Челябинске чиновников мэрии обязали обеспечить сироту жильём. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Недостроенное жильё

В ходе проверки выяснилось, что студентке Челябинского института путей сообщения, не имеющей родителей, в установленный срок не предоставили благоустроенное жильё. Ведомство обратилось в суд.

Судебная инстанция удовлетворила требования прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле.