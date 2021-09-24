Иркутск, , 10:29 — REGNUM Традиционно «красное» Приангарье (четыре года губернаторства Сергея Левченко даром не прошли) пока не думает сдавать свои позиции «Единой России». Об этом в обзоре пишет телеграм-канал «Сибиряк»:

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Статус-кво в Иркутской области сохранился: один избирательный округ по-прежнему у КПРФ, тремя владеет «Единая Россия». Как и ожидалось, коммунист Михаил Щапов без особых проблем продлит свой мандат.

Не получилось у оппозиционеров конкурировать с «единороссами» Антоном Красноштановым и Сергеем Теном.

Лишь в 96-м Братском избирательном округе была хоть какая-то соревновательность: преемник Кобзона (получил его мандат) Александр Якубовский из «Единой России» на 7% обошел депутата-коммуниста областного заксобрания Андрея Андреева.

В партийных списках тоже все было неоднозначно. КПРФ отстало от «Единой России» примерно на такое количество голосов, которые получили «Новые люди», что дает возможность говорить о спойлерной сущности политического предприятия Алексея Нечаева.

Но здесь все карты в руки коммунистам: им придется на длинной дистанции в пять лет доказывать все большую состоятельность в сравнении с разного рода новичками парламентского процесса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования за депутатов Госдумы по округу № 93 победу одержал Михаил Щапов (КПРФ), за него проголосовали 93 083 избирателя (50,77%), по округу № 94 — Антон Красноштанов («Единая Россия»), которого поддержали 69 413 человек (41,35%), по округу № 95 — Сергей Тен («Единая Россия») — 70 071 голос (40,56%). От округа № 96 в Госдуму избран Александр Якубовский («Единая Россия»), он набрал 45 515 голосов (31,29%).

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