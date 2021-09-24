Оренбург, 24 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбурге в честь Всемирного дня туризма подготовили насыщенную экскурсионную программу. Мероприятия запланированы с 24 по 28 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона.

Минэкономразвития Оренбургской области Экскурсия в честь Дня туризма

В течение пяти дней оренбуржцы и гости города смогут посетить экскурсии как в областном центре, так и за его пределами. В частности, в музее на родине Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог подготовлена специальная программа для всей семьи. Она включает в себя знакомство с музеем, экскурсию по кабинету премьер-министра, познавательный квест по автомобильной коллекции Виктора Черномырдина и художественный мастер-класс по изготовлению сувенира.

В числе бесплатных экскурсий познавательное мероприятие «Жизнь без звёзд: гостиничные заведения прошлых лет». Его участники откроют для себя не просто старые гостиничные заведения, а гостиницы с большой историей и уникальной архитектурой. Также узнают какие тайны скрыты за стенами исторических зданий, кто гостил в них более двух веков назад.

Новая пешеходная экскурсия «Гуляй, Николай!» красочно и доступно расскажет о посещении Оренбурга будущим императором Николаем II. Гости мероприятия узнают о том, по какому случаю цесаревич оказался в губернском центре летом 1891 года, откуда была доставлена посуда для торжественного обеда, где можно было увидеть два лимонных дерева.

28 сентября свои двери откроет мемориальный музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. Музей посвящен истории космонавтики и современному состоянию отрасли, а также воссоздает обстановку коммунальной квартиры, где жила чета Гагариных после свадьбы.

Организаторы подчеркнули, что на экскурсиях необходимо соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию.

«Пятидневная программа из бесплатных городских экскурсий и посещения музеев по специальной цене направлена на повышение интереса к изучению исторических мест, достопримечательностей областного центра и популяризацию музеев», — отметили в министерстве.