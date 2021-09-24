Сеул, 24 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Индекс цен на товары производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении десяти месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Петр Кончаловский. Натюрморт с капустой. 1937

Согласно опубликованным данным, в августе 2021 года индекс цен на товары производителей составил 110,72 пункта, что на 0,4% больше, чем в июле текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 7,3%.

Стоимость сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства выросла на 2,1% и 1% соответственно, промышленных товаров — на 0,4%. В частности, цены на шпинат выросли на 86,2%, пекинскую капусту — на 47,2%, говядину — на 4,7%, свинину — на 2,9%.

С другой стороны, стоимость кальмаров упала на 17,4%, крабов — на 36,4%, дизельное топливо — на 1,7%, ЖК-телевизоры — на 6,3%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.