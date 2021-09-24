Москва, 24 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Один из наиболее крупных каналов поступления в Россию синтетических наркотиков и их распространения посредством использования теневого сегмента интернета перекрыла Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ. Об этом 24 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«ФСБ РФ ликвидирован один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта посредством интернет-магазинов в теневом сегменте сети интернета», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пятеро подозреваемых были задержаны в Московской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае, и среди них организатор производства и каналов сбыта наркотиков, который координировал деятельность группы из Турции.

«Ранее в Рузском районе Московской области выявлена и пресечена деятельность подпольной нарколаборатории производственной мощностью более 500 кг в месяц. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон общей массой более 60 кг, 6000 литров наркосодержащей жидкости, 1500 кг прекурсоров и 22 000 кг химических реактивов, а также лабораторное оборудование», — также уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела, задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупная партия наркотиков изъята в Петербурге сотрудниками петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков при помощи спецназа «Гром», который блокировал микроавтобус наркокурьера.