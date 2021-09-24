Калуга, 24 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Калужской области из ветхого жилья расселено 400 человек, ликвидировано 6,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. К концу года планируется расселить не менее 1130 человек и ликвидировать 20,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

«По итогам первых двух лет программы, в которую вошли 222 многоквартирных дома, признанных аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, Калужская область показала достойный результат, выполнив целевые показатели, установленные паспортом федерального проекта. По расселенной аварийной площади — на 68%, по количеству переселенных граждан — на 87%. В 2022−23 годах региону предстоит ликвидировать еще 48 тысяч аварийных квадратных метров», — отметил Вячеслав Лежнин.

Жители калужского села Ворсино из ветхих домов переехали в новые квартиры в деревне Коряково. Всего в селе по региональной программе переселения из аварийного фонда ключи от нового жилья должна получить 21 семья. Собственникам ещё 65 квартир выплатят денежную компенсацию.