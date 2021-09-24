Железноводск, Ставропольский край, 24 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. На Ставрополье предоставят страховые выплаты всем пострадавшим в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в городе Железноводске. Компенсация положена по закону, поскольку ответственность компании-перевозчика — автоколонны №2666 была оформлена в договоре страхования. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Все пострадавшие пассажиры получат страховые выплаты за причинение вреда жизни, здоровью и также имуществу в сумме до 2 млн рублей, поскольку гражданская ответственность перевозчика была застрахована по договору страхования. Возмещение будет выплачено в установленных законом и договором размерах», — написал мэр 23 сентября на своей странице в Instagram.

Напомним, авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси из Минеральных Вод произошла 22 сентября в Железноводске. В результате столкновения погибли водитель и пассажир легковой иномарки, пострадали 16 человек из «Газели». Из них 14 проходят лечение в больницах, еще двое отказались от госпитализации.