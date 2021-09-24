Мадрид, , 10:25 — REGNUM Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон в ближайшее время предстанет перед судом, который решит вопрос об аресте политика либо о его освобождении. Об этом пишет испанское издание

Карлес Пучдемон muffinn

Согласно источникам издания в политическом объединении Junts per Catalunya («Вместе за Каталонию»), Пучдемон был задержан в Италии в связи с ордером, выданным Верховным судом 14 октября 2019 года.

Сообщается, что политик прибыл на Сардинию для участия в каталонском фольклорном фестивале Adifolk. По некоторым данным, он также планировал провести встречи с руководством Сардинии и с рядом политиков, выступающих за независимость итальянского острова. Беглого политика сопровождали министр иностранных дел Женералитата Виктория Альсина и председатель парламента Лаура Боррас.

Команду защиты Пучдемонта возглавляет адвокат Гонсало Бойе, его консультирует группа итальянских юристов. В любом случае стратегия защиты Пучдемона, как ожидается, будет включать в себя изложение перед итальянским судьей причин, по которым бельгийское правосудие до сих пор отказывалось от его выдачи Испании.