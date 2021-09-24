Джакарта, 24 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обеспокоены строительством Австралией атомных подводных лодок, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты подписали соглашение о строительстве атомных подводных лодок.

Некоторые страны АСЕАН, такие как Индонезия и Малайзия, обеспокоены гонкой вооружений между Китаем и тремя странами в Южно-Китайском море.

Индонезия — первая страна в регионе, критикующая трехстороннее сотрудничество.

«Все мы не хотим усиления гонки вооружений и увеличения мощи в регионе, что, конечно, поставит под угрозу стабильность региональной безопасности», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб также заявил, что трехстороннее соглашение может спровоцировать другие державы на более агрессивные действия.

Сингапур надеется, что это соглашение может способствовать региональному миру и стабильности.

Филиппины поддерживают новое партнерство между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией, чтобы противостоять силе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии прокомментировало доклад Организации Объединенных Наций (ООН), касающийся насилия в Папуа.