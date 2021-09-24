Ханты-Мансийск, 24 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата думы ХМАО. Об этом сообщает региональный избирком.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

В избирательную комиссию Югры поступили заявления от Владимира Жириновского и Артёма Зайцева об отказе от мандатов депутатов думы ХМАО седьмого созыва.

В соответствии с законодательством депутатские мандаты переходят кандидатам в составе списка партии ЛДПР Виктору Сысуну (N 1, Нефтеюганская региональная группа N7) и Александру Мещангину (N 1, Няганская региональная группа N3).

Напомним, выборы в думу ХМАО проходили с 17 по 19 сентября 2021 года.