Якутск, 24 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Компанию, которая будет добывать золото на месторождении Кючус, одном из самых крупных в Якутии, выберут по итогам аукциона. Заявки поступили от шести недропользователей, итоги объявят 8 октября, написало NEDRADV.

Добыча золота

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Участвовать в аукционе намерены ПАО «Приаргунское ПГХО», ООО «Белое золото», АО «Атомредметзолото», ООО «Полюс Магадан», ООО «Восток ГеоСервис» и ООО «АтомГолд».

Для участников аукциона поставлены специальные условия — ежегодно добывать не менее 10 тонн с момента выхода на проектную мощность и получать энергию только от атомной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, недропользователи Якутии в 2020 году добыли порядка 39 тонн золота, что на 7,1% больше уровня 2019 года. Этот показатель оказался рекордным для Якутии и третьим по величине среди всех регионов РФ.