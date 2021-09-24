Москва, 24 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Блогер и стример Даша Корейка (настоящее имя — Максим Матвеев) обвинил водителя такси в непрофессионализме. Он опубликовал в историях личного Instagram-аккаунта ролик с неудавшейся поездкой 23 сентября.

Скриншот с YouTube Даша Корейка

На видео Матвеев заснял момент, когда водитель отказался везти блогера из-за его внешности, выгоняя из автомобиля. «Мне сказали, что ты парень», — объяснил своё решение таксист, на что Корейка расплакался и вышел из машины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даша Корейка заявил, что считает себя девушкой. Блогер начал проходить медицинское обследование для процедуры смены пола.