24 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Именно так мировые державы обычно и заканчивают свои дни в этом престижном статусе — ведя бессмысленные войны от имени других стран.

Александр Белов, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, совершив своеобразный дипломатический переворот, объявил на прошлой неделе о сделке с Великобританией и США, в рамках которой англо-американские союзники Канберры помогут ей с постройкой флота атомных подводных лодок. Одновременно с этим был разорван договор стоимостью $66 млрд с Францией, один из крупнейших заказов республики, по которому Париж должен был поставить Зеленому континенту дизельные подводные лодки, пишет Патрик Бьюкенен в статье, вышедшей 24 сентября в The American Conservative.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это удар в спину», — заявил глава МИД Франция Жан-Ив Ле Дриан, которого держали в неведении относительно тайных переговоров между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой. — На лицо двуличие, пренебрежение и ложь».

Глава французского МИД сравнил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, тогда как президент республики Эммануэль Макрон и вовсе отозвал послов как из США, так и из Австралии. За два столетия отношений между Вашингтоном и Парижем такого не происходило ни разу.

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На этом фоне актуален вопрос, что означает эта сделка, заключенная в духе своеобразного подхода «Австралия прежде всего». Зеленый континент, который на протяжении долгого времени старался находить баланс между Китаем, с которым у него очень значительные экономические отношения, и США, которые являются союзником Канберры, во все более остром противостоянии великих держав встает на сторону Вашингтона.

Солдат австралийской армии Defense.gov

В Пекине отметили, что партнерство в рамках AUKUS нанесет «серьезный ущерб» миру и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе, а также потребовали от Канберры ответа, считает ли она КНР «партнером или угрозой».

Новое столкновение происходит на фоне того, как Китай вооруженными силами подкрепляет свои территориальные претензии на острова и островки в сотнях километров от берегов республики. В целом ряде случаев такие претензии сталкиваются напрямую с территориальными претензиями соседних стран, которые на протяжении долгого времени были союзниками Вашингтона, и США придется воевать за эти территории в случае начала конфликта.

В частности, Пекин претендует на Парасельские острова и острова Спратли и почти все скалы и рифы в Южно-Китайском море. На большую часть этих же территорий претендуют Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины и Тайвань.

Китай также заявляет о том, что ему принадлежит распложенный в 170 км от его побережья Тайвань, а также близлежащие острова Сенкаку, находящиеся под контролем Японии. Токио, похоже, готовится защищать эти территории силой. Как отметили в администрации Байдена, в случае столкновения Китая и Японии из-за Сенкаку Вашингтон встанет на сторону Токио.

В недавнем интервью телеканалу CNN министр обороны Японии Нобуо Киси подчеркнул, что Сенкаку будут защищаться как национальная территория Японии. Кроме того, Япония расширяет свои силы самообороны, принимая на вооружение новейшие американские истребители F-35, превращая военные корабли в авианосцы и создавая новые эсминцы, подводные лодки и ракеты.

F-35 MSgt John Nimmo Sr

Ранее в Госдепартаменте указали на то, что Сенкаку подпадают под действие договора о безопасности между США и Японией. То же самое можно сказать и об оккупированных Китаем островках в Южно-Китайском море, на которые претендуют Филиппины. Иными словами, реши Манила побороться за эти территории, США встанут на ее сторону.

Тем не менее Китай до сих пор не отказался от своих претензий. Пекин с помощью своих ВМС и авиации устроил травлю кораблей и самолетов США и их союзников в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также направил флотилию истребителей и бомбардировщиков в тайваньскую часть воздушного пространства Тайваньского пролива. В КНР подчеркнули готовность не допустить обретения Тайванем независимости.

Если между Китаем и США вспыхнет борьба из-за этих территориальных претензий, война будет вестись за острова, которые находятся в тысячах миль от западного побережья США, но в пределах нескольких сотен миль от побережья Китая. Другие восточноазиатские страны также заявляют о своих интересах и намерениях посредством военных демонстраций.

На прошлой неделе Северная Корея провела испытательные пуски двух баллистических ракет, до этого заявив о проведенных ею испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. В то же самое время Южная Корея также провела испытания собственных запускаемых с подводных лодок баллистических ракет, став в этом плане первым неядерным государством. Прошедшим летом также сообщалось, что Пхеньян возобновил работы на реакторе в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне, что говорит о том, что Ким Чен Ын, возможно, активизировал свою ядерную программу.

Ким Чен Эн наблюдает за запуском баллистической ракеты Diamond.jp

Кроме того, американская авиация, развернутая на Аляске, стала подниматься для перехвата российских самолетов. С начала этого года зарегистрировано 14 таких перехватов — рекордное число с момента окончания Холодной войны. В последний раз американские бомбардировщики и два истребителя приблизились на 50 км к побережью Аляски. Кроме того, этим летом российские корабли приблизились на 55 км к Гавайям. Эти действия российских флота и авиации, скорее всего, являются ответом на действия американских кораблей и самолетов в Черном море.

В Европе Вторая мировая война началась после того, как Великобритания объявила Германии войну из-за вторжения в Польшу, в которой Берлин хотел вернуть себе свои территории, в том числе отобранный у него по Версальскому договору против воли местных жителей и в нарушение права на самоопределение Данциг.

Если между США и Китаем начнется третья мировая война, то ее причиной станут с большой долей вероятности острова, на которые претендует Китай. В этом конфликте США будут бороться не за свои территории, а за островные территории своих союзников — за куски суши, которые, скорее всего, не играют никакой важной роли для безопасности США.

Именно так мировые державы обычно и заканчивают свои дни в этом престижном статусе — ведя бессмысленные войны от имени других стран.